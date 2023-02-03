По его словам, Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать.

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО Украина нужна для контрнаступления и уничтожения обороны российских оккупационных войск.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром, министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их как "стальной кулак" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать", — сказал министр.

Видео дня

Он отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют имеющиеся ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней", — подчеркнул Резников.

Танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams, а также приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

27 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на министра национальной обороны Канады Аниту Ананд сообщил, что Канада предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами.

31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне передачи оружия от партнеров Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: