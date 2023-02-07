Ранее глава Белого дома не сообщал, почему он против поставок этих истребителей в Украину.

Президент США Джо Байден объяснил, почему Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. Он считает, что они должны остаться в стране.

Об этом американский президент сказал в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, почему он выступил против отправки F-16 в Украину.

"Потому что мы должны их здесь держать. Это совершенно другая ситуация", - сказал глава Белого дома.

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Истребители F-16 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать ВСУ американские истребители F-16 если Штаты дадут "зеленый свет".

Президент Франции Эммануэль Макрон также допустил возможность поставок истребителей в Украину в рамках военной помощи со стороны Парижа. На вопрос журналистов относительно этого он сказал, что "в принципе, ничего не запрещено".

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины тем временем заявили, что для защиты нужно заменить весь парк советских самолетов на истребители F-16 Кроме того, необходимо создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

Однако, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет давать истребители F-16 Украине. На соответствующий вопрос журналистов глава Белого дома ограничился коротким "нет" и не называл причин.

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