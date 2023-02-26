Американские чиновники в частном порядке признавали перед законодателями Республиканской партии, что истребители F-16 помогут Украине выиграть войну.

Президент Украины Владимир Зеленский составит список оружия и предметов первой необходимости, в которых нуждается Киев, и передаст его на рассмотрение группе депутатов Палаты представителей США от Республиканской партии, посетившей Украину на этой неделе.

Конгрессмены пообещали рассмотреть этот список, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи президента Украины с американскими депутатами.

Сообщается, что Зеленский, который встречался с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими конгрессменами, сказал им, что планирует отправить список вооружений, включая истребители F-16, которые необходимы для ускорения окончания войны с Россией.

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По словам одного из источников, высокопоставленный военачальник США повторил группе законодателей-республиканцев, что истребители F-16 и ракеты большей дальности будут необходимы для помощи Украины.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между США и нашими союзниками по НАТО и европейскими союзниками в отношении поддержки Украины против российской агрессии. У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы", - сказал Маккол после визита на заседании в конгрессе.

"... Мы останемся здесь, сколько потребуется. И хотя это правда, я надеюсь, что победа в этой войне не займет много времени. И для этого у нас есть сильная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все, что ей нужно для победы", - добавил Маккол.

Разногласия среди республиканцев о помощи Украине

CNN пишет, что за кулисами среди республиканцев начинает формироваться план, который рассматривает окончательную победу Украины как единственный путь вперед. Они намерены усилить давление на Байдена, чтобы он передумал и отправил Украине оружие, такое как истребители F-16 и ракеты большей дальности. Также эта часть республиканцев одновременно намерена подавить оппозицию своей партии, которая выступает за сокращение поддержки Украины.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти пока пытается держать нейтралитет в вопросе разногласий внутри Республиканской партии и еще не принял решение о том, какую позицию он в конечном итоге займет. Но Маккол, заверив Зеленского, что рассмотрит возможность отправки дополнительного оружия и помощи Украине, сделал это при личной поддержке Маккарти, сообщил CNN источник, знакомый с дискуссиями.

Вместе с тем, Маккарти также поддержал расследование главы Комитета по надзору Палаты представителей республиканца Джеймса Комера о возможном неправомерном использовании предыдущей помощи США, сказал второй источник, знакомый с ходом переговоров.

Раскол по поводу поставок истребителей F-16

Конкретная цель Зеленского - получить американские истребители F-16 - становится все более спорным вопросом, пишет CNN. И президент Байден, и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли ранее выступали против такого шага из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта.

Но аргумент против предоставления F-16 становится все труднее выдвигать. По словам источников CNN, высокопоставленные военные руководители в последние дни в частном порядке признали перед законодателями Республиканской партии, что это оружие поможет Украине выиграть войну.

На прошлой неделе верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе и глава европейского командования США генерал Кристофер Каволи заявил на брифинге за закрытыми дверями 10 конгресменам Республиканской партии, что F-16 помогут Украине победить. На вопрос, так ли это, Каволи ответил "да", сказал источник, подтвердив детали, впервые опубликованные изданием Politico.

Хотя комментарии Каволи идут дальше, чем то, что публично заявили высокопоставленные официальные лица США, они также отражают расхождения во взглядах в Пентагоне - в частности, раскол с более осторожным подходом Милли, который, согласно многочисленным источникам, долгое время опасался любых действий, которые могут спровоцировать эскалацию со стороны России.

"Поскольку стремление предоставить это оружие усиливается, Маккол планирует провести этой весной слушание по предполагаемым военным преступлениям России", - сообщил CNN представитель Маккола.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах подсчитали, что для замены всего парка советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать из них не менее пяти воздушных бригад.

20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16. 10 февраля стало известно, что Украина подала официальный запрос Нидерландам о поставках истребителей F-16. Правительство страны сейчас обсуждает такую возможность. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о поставках Украине современных истребителей проходят "за закрытыми дверями".

На днях президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" истребители F-16. По его словам, США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени - танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением", добавив, передача Варшавой F-16 одновременно создаст проблему для ВВС Польши. Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия.

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