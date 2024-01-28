Противники стали менее активными на Бахмутском направлении, поделился руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск украинской армии.

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке Украины, но стратегических успехов не имеют. Враги также наращивают производство дронов с искусственным интеллектом и средствами ночного видения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо. По его словам, за прошедшие сутки на Купянском и Лиманском направлениях удалось отразить 16 российских атак. За это время Силы обороны уничтожили 267 российских оккупантов и 62 единицы военной техники.

"Такое большое количество артиллерийских обстрелов и уничтоженной российской техники свидетельствует о том, что противник активно пытается наступать, искать слабые места в обороне Украины", - сказал Фитьо.

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Зато на направлении Бахмута, по словам Фитьо, активность врага стала меньше. Впрочем, РФ может смещать акценты. "Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет", - подчеркнул Фитьо.

Кроме того, подполковник рассказал, что РФ наращивает производство и применение дронов-камикадзе. Если ранее шла речь о 20-30 дронов-камикадзе за сутки, то сейчас наблюдается от 40 и более.

"Это война высоких технологий. Отдать какое-то преимущество врагу мы не можем. Мы воюем с врагом, который сразу учится на поле боя. И все, что удачно используется украинской стороной, сразу берется врагом на вооружение и ставится на конвейерное производство. Сфера производства дронов, в том числе и с искусственным интеллектом, ночным видением, РЭБов активно применяется обеими сторонами", - сказал Фитьо.

Российско-украинская война продолжается - что сегодня стоит знать

Россия, вероятно, зашла войсками в село Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону Песчаного. Об этом утром сообщили аналитики Deepstate. Генштаб ВСУ эти данные пока еще не подтверждает.

Обозреватель Александр Коваленко пояснил, что сейчас российские власти хотят сделать паузу в боевых действиях, поскольку это позволит им полностью восстановить свой военный потенциал.

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