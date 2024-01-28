Последствия Украина может ощутить уже через 2-3 года.

Российские власти хотят сделать паузу в боевых действиях, ведь это позволит им полностью восстановить свой военный потенциал. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 Каналу.

Если интенсивность событий на фронте снизиться, РФ сможет начать накапливать технику и боеприпасы. По словам Коваленко, чтобы полностью восстановить или даже увеличить военный потенциал, врагу понадобится 2-3 года. Преимущественно это будет советская техника, но модернизированная.

"Каждую эту единицу надо будет чем-то уничтожать. Если все это большое количество уйдет, то какая оборона ее выдержит? Поэтому да, действительно, никаких пауз, никакой заморозки. Для России выгодно взять какую-то паузу, именно остановку интенсивности боевых действий. Потому что в этой интенсивности они не могут восстанавливаться полноценно, – объясняет эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, если сделать паузу в боевых действиях, то РФ сможет нарастить свой военно-промышленный комплекс гораздо быстрее, чем это сделает Украина с международными партнерами.

Российско-украинская война - главные новости

Россия, вероятно, зашла войсками в село Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону Песчаного. Об этом утром сообщили аналитики Deepstate. Генштаб ВСУ эти данные пока еще не подтверждает.

Утром в утренней сводке он сообщал, что армия Украины в течение последних суток сдержала 7 атак на Купянском направлении. В частности, бои шли и в зоне Табаевки Харьковской области.

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