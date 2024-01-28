Теперь Россия пытается продвинуться от Табаевки в сторону Песчаного на Купянском направлении, утверждают аналитики.

Россия, вероятно, зашла войсками в село Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону Песчаного Харьковской области.

Об изменениях на Купянском направлении утром 28 января заявили аналитики Deepstate. Утверждают, что на 100% об этом нельзя утверждать, поэтому украинцам не стоит паниковать.

"На утро поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику", - акцентируют там.

В Deepstate говорят, что перед защитниками ОТУ "Лиман" сейчас непростой выбор: либо рисковать и стереть свои резервы с целью восстановления позиций, либо стабилизировать линию соприкосновения и закрепиться на новом участке фронта. "Это логично и ничего тайного не озвучено", - акцентировали аналитики.

Отметим, официальных сообщений о потере контроля над Табаевкой Генштаб ВСУ не делал. Следует дождаться данных военных.

Харьковская ОВА предупреждала об интересе РФ в отношении Табаевки

Накануне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял об усилении активности войск РФ возле города Купянск. Чиновник называл два опасных направления - Синьковку и Табаевку. По его словам, там Россия проявляет наибольшую интенсивность в наступательных действиях.

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны отбили на Купянском направлении 7 атак: бои шли возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки (Луганская область).

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