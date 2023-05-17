Спикер воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Patriot - сложная система, элементы которой размещены на расстоянии.

Появилась реакция Воздушных сил ВСУ на распространенную накануне информацию в CNN о якобы повреждении системы ПВО Patriot российской ракетой.

В эфире телемарафона спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат посоветовал общественности "не переживать за судьбу Patriot".

"С технической точки зрения, Patriot - это комплекс, батарея, дивизион. Все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности. Таким образом, отрабатывает по целям. Может работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Именно автоматический режим позволяет Patriot без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было прошлой ночью", - ответил Игнат.

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Также спикер ВВС добавил, что в комплекс входит радар, "который, разумеется, находится на отдалении", и до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре транспортных контейнера, которые тоже расположены на определенном расстоянии и обеспечивают уже боевую работу - пуски ракет.

Игнат подчеркнул, что, учитывая такую особенность этого средства ПВО, уничтожить систему одним "Кинжалом" невозможно.

"Поэтому все, что они (россияне - ред.) рассказывают, пусть останется в эфире их пропаганды", - добавил Игнат.

РФ "поразила" позиции Patriot - что говорят в США и в Украине

Накануне канал CNN, ссылаясь на американского чиновника, назвал "возможным" повреждение системы Patriot российской ракетой во время атаки РФ по Киеву в ночь на 16 мая 2023 года.

Впрочем, эту информацию не подтверждают как в Белом доме, так и намекнули на ее манипулятивный характер в украинском Минобороны.

Эксперты и военные не скрывают, что основной целью последних российских атак, помимо попытки помешать контрнаступлению ВСУ, остается и американский Patriot. По словам эксперта Александра Коваленко, "некоторые ракеты Х-55, которые российские войска применяли в ходе последних двух ракетных атак по Украине, были без боевой части": "То есть, использовались как болванки, для истощения ПВО и отвлечения внимания. Так же, следует понимать, что такие болванки используют и для раскрытия ПВО".

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