В частности, сообщениями о поражениях Patriot и Iris-T Россия продвигает мифический образ своей непобедимости.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали информационные манипуляции РФ о последствии ночной атаки на Украину, в частности сообщение в российских соцсетях о поражении переданных Украине союзниками систем Patriot и Iris-T.

Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что ночная ракетная атака и ее последствия стали лейтмотивом обсуждений в пророссийских телеграмм каналах.

"Так, Минобороны РФ уже успело заявить, что цель атаки достигнута и все цели поражены. Российские тг-каналы активно распространяют информацию о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой "Кинжал". Также есть сообщения, в которых авторы пошли еще дальше и написали, что дополнительно уничтожены еще и 2 единицы Iris-T. Такими сообщениями РФ продвигает свой нарратив о военном могуществе государства", - подчеркнула Маляр.

Видео дня

Она отметила, что неизменным информационным фоном нарратива о могуществе РФ остается освещение ситуации вокруг Бахмута и других городов с активными действиями на фронте, где, по сообщениям авторов из РФ, оккупанты постоянно демонстрируют успехи.

"Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель - скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и запугивание международного и украинского сообщества", - подчеркнула Маляр.

Ночная атака на Украину

Российские войска атаковали Украину в ночь на 16 мая около 03:30 сразу с нескольких направлений - северного, южного и восточного. Всего РФ запустила по Украине 18 ракет различных типов воздушного, морского и наземного базирования. В Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожены 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и три баллистические ракеты.

В Киевской городской военной администрации заявили, что восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая было исключительным по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. По данным Командования Воздушных сил, все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая были запущены в сторону Киева. И то, что все они были уничтожены силами украинской ПВО, является впечатляющим показателем.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", "Superсam". Все эти беспилотники уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: