Впрочем, даже если это произошло, Украине помогут с ремонтом пусковой установки.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не могут подтвердить сообщения о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине во время ночной ракетной атаки РФ.

Об этом Кирби сказал на брифинге для журналистов во вторник, передает журналист Остап Яриш в Twitter.

"Я не могу подтвердить сообщение о поражении системы Patriot в Украине", – заявил Кирби.

Он добавил, что в случае повреждения системы Patriot США и необходимости ремонта за пределами Украины, "мы, безусловно, с этим поможем".

Россия охотилась за Patriot - что известно

В ночь на 16 мая Россия снова атаковала Украину ракетами. Все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая были запущены в сторону Киева. Их уничтожила украинская ПВО.

Впоследствии Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы.

Канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что россияне не уничтожили американскую противоракетную систему обороны Patriot в ночь на 16 мая, несмотря на заявления Минобороны. Впрочем, они могли ее повредить. Украина эту информацию не комментирует.

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