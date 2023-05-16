Неизвестно, будут ремонтировать систему в Украине, повезут ли в США.

Россияне не уничтожили американскую противоракетную систему обороны Patriot в ночь на 16 мая, несмотря на заявления Минобороны. Впрочем, они могли ее повредить.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, вещавшего на условиях анонимности.

По словам чиновника, ракетный удар РФ мог привести к повреждению ЗРК Patriot. Степень повреждений пока оценивается - неизвестно, будут ремонтировать систему в Украине, повезут ли в США.

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Ракетный удар РФ по Украине 16 мая

В ночь на 16 мая Россия снова атаковала Украину ракетами. В Воздушных силах ВСУ заявили, что все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая были запущены в сторону Киева. И то, что все они были уничтожены силами украинской ПВО, является впечатляющим показателем.

Известно, что российские войска атаковали Украину около 03:30 16 мая сразу с нескольких направлений - северного, южного и восточного. Всего РФ запустила по Украине 18 ракет различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Затем Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы.

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