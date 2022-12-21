По его словам, кроме ATACMS Украине для усиления противовоздушной обороны нужны также самолеты.

Дальнобойное оружие ATACMS в случае получения Украиной могло бы стать сдерживающим фактором для Российской Федерации.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что Украина имеет право освобождать свои территории.

"Начинали мы с Javelin и Stinger. Но уже имеем сегодня мощные реактивные системы залпового огня. Также есть ракеты HARM, которые сегодня бьют из наших истребителей по средствам ПВО противника. Поэтому было бы логично (получить ATACMS - УНИАН). Я думаю, что Украина имеет право защищаться, освобождать свои территории, а для этого нам нужно оружие дальнобойное. Это будет сдерживающим фактором для агрессора, который уже не сможет оказывать такой террор", – пояснил Игнат.

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По его словам, кроме ATACMS Украине для усиления противовоздушной обороны нужны также самолеты. В сочетании это бы помогло "существенно переломить ситуацию на поле боя, ведь Воздушные силы нуждаются в мощной авиации.

"На сегодняшний день – это советские истребители, бомбардировщики, штурмовики, которые морально и физически устарели и существенно уступают российским аналогам", – отметил представитель командования Воздушных сил.

По оценке Игната, Украина имеет большие потребности в самых разнообразных средствах ПВО и поэтому готова брать у западных партнеров "много всего, что могут предложить".

"Сегодня воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают самые угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности", – подытожил он.

Ракеты ATACMS для войны в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, США не дают Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS, в частности, из-за разногласий по поводу нанесения ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

В связи с этим Украина сделала запрос на передачу ракет ATACMS с условием, что согласовывать с Вашингтоном все удары по врагу.

Politico со ссылкой на информированные источники сообщает, что во время сегодняшнего визита в Вашингтон украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским повторно будет просить Джо Байдена и его команду предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров.

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