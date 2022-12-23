В российских войсках сложилось четкое понимание, что HIMARS - это непредсказуемое оружие, отметил эксперт.

Российские войска не могут приспособиться к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что к HIMARS попросту невозможно приспособиться:

"Как россияне приспособились к HIMARS? Никак. В этом их проблема. И наше преимущество. К HIMARS никто не может приспособиться".

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По его словам, россияне дико боятся американских РСЗО:

"Все, кто находится в зоне досягаемости HIMARS, ходят и оглядываются днем и ночью. Даже, видите, по местам сосредоточения живой силы, там, где они делают перевалочные базы мобилизованных, которые едут на фронт, они там даже спать спокойно не могут, потому что "прилетает". Тенденция идет к тому, что "прилетает" чаще и чаще по местам скопления пехоты, там огромнейшие потери".

Жданов напомнил лживые отчеты Минобороны РФ, в которых говорится об уничтожении тысяч HIMARS в Украине, тогда как на вооружении у ВСУ их всего несколько десятков.

"В российских войсках сложилось четкое понимание, что HIMARS - это непредсказуемое оружие, и они боятся его", - резюмировал эксперт.

Американские РСЗО HIMARS - общая информация

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

РСЗО может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину ее боекомплекта.

О разработке M142 HIMARS стало известно в 1994 году.

Впервые HIMARS использовали в боевых действиях в 2007 году в Ираке.