Байден выразил восхищение стойкостью и отвагой украинцев.

Украина и украинцы являются вдохновением для США и целого мира.

Об этом президент США Джо Байден заявил, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

"Украина и украинский народ вдохновляют не просто нас, они вдохновляют мир. Для меня было честью принимать президента Зеленского", – написал президент Байден в "Твиттере и сопроводил сообщении видеороликом.

Видео дня

На видео Байден отметил, что для него "честь стоять на стороне Украины в этой жестокой войне, которую развязал Путин". Байден добавил, что "стойкость и решительность" украинцев "вдохновляют не только американцев, но и целый мир", и что американцы "гордо стоят рядом с украинцами". Также он вспомнил "союзников из Европы, Японии, других стран", которые оказывают необходимую финансовую, гуманитарную и военную поддержку, передает Голос Америки.

В этом же видео президент Зеленский благодарит президента США и американский народ за эту поддержку.

Визит Зеленского в США

К организации и обеспечению мер безопасности Зеленского во время визита в Вашингтон были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

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