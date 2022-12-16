Планы США по отправке Patriot могут сигнализировать о важном поворотном моменте в поддержке Украины администрацией Джо Байдена.

США рассматривают возможность расширения своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке России захватить столицу уже в январе.

В дополнение к окончательной доработке планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot, администрация Байдена также рассматривает возможность отправки других вооружений. Об этом пишет Politico ссылаясь на слова шести человек, знакомых с дискуссиями.

Речь может идти, в частности, о комплектах боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также о наземных бомбах малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.

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Пентагон в четверг также объявил, что расширяет подготовку украинских военных на базе США в Германии.

Politico напоминает, что в четверг утром министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проинформировали членов Палаты представителей о ситуации в Украине. Они обсуждали отправку систем Patriot в Украину, но сказали, что решение еще не утверждено.

Представители Пентагона и Совета национальной безопасности США от комментариев отказались.

По словам одного из источников Politico, среди рассматриваемых вариантов - передача Украине ракетной батареи Patriot версии Advanced Capability-3, предназначенной для перехвата баллистических ракет. Другой вариант — заключить контракт с Raytheon Technologies на создание новых систем с нуля, но на это могут уйти годы.

Одна из проблем, которую решают официальные лица, — это обучение украинских солдат работе со сложной системой. Для эксплуатации и обслуживания одной батареи Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих, а соответствующая подготовка занимает месяцы, пишет издание. Помощник конгрессмена сообщил, что Пентагон еще не ответил на вопросы законодателей относительно обучения, в том числе о том, где оно будет проходить.

Системы Patriot могут стать одним из самых современных видов оружия, присланных США с начала войны и помогут Киеву отразить удары российских самолетов и ракет. Но украинская сторона также запрашивает новое оружие большей дальности, чтобы иметь возможность проводить контратаки на территории России.

Хотя США отказались предоставить ATACMS с радиусом действия почти 300 км, официальные лица рассматривали возможность отправки предложенных компанией Boeing бомб малого диаметра наземного базирования, радиус действия которых составляет примерно 150 километров.

По словам одного из официальных лиц США, американские чиновники в Европе за последние две недели обсуждали такую передачу, включая возможные последствия, с союзниками в таких странах, как Великобритания и Германия.

По словам одного американского чиновника, официальные лица также обсуждают отправку комплектов боеприпасов для прямой атаки. Украинские самолеты МиГ советской эпохи не оборудованы комплектом умных бомб, но украинские силы могут их модифицировать — подобно тому, как они приспособили свои самолеты для размещения противорадиолокационных ракет.

"В то время как планы США по отправке Patriot могут сигнализировать о важном поворотном моменте в поддержке Украины администрацией Байдена, продолжающиеся колебания США и других союзников по поводу отправки боеприпасов большой дальности вызывают вопросы о том, смогут ли украинцы предпринять какие-либо значимые действия по продвижению на поле боя в ближайшие недели", - пишет Politico.

Война в Украине: наступление россиян на Киев

Российские оккупанты планировали захватить столицу Украины в первые дни полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля. Однако их планы провалились и в конце марта ВСУ вытеснили их с Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Кремль планировал захватить Украину за 10 дней. В Кремле надеялись, что скорость атаки и кампании по дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины. Но этот план провалился из-за чрезмерной секретности и низкой подготовки российской армии, говорится в исследовании британского Королевского Института Объединенных сил (RUSI).

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью The Economist заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. Он убежден, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают маловероятными шансы россиян захватить Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

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