Сейчас Беларусь очень важна для Кремля, поскольку ее возможное вторжение в Украину отвлечет внимание.

Российские войска могут возобновить наступление на Киев при двух условиях. Важную роль в потенциальной атаке РФ играет Беларусь.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина.

"Первый (случай - ред.) - если Лукашенко соглашается запустить сюда белорусскую армию, пока он "петляет" и такого добра не дал. Второй - если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожено украинское группировку на востоке Украины", - подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что сейчас Беларусь очень важна для Кремля, поскольку ее возможное вторжение в Украину отвлечет внимание части наших военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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