Сейчас группировка противника вдоль границы может насчитывать: личного состава – до 4 тысячи человек, средств огневого поражения – до 300 единиц.

Стало известно, сколько российских войск сосредоточено вдоль государственной границы Украины на территории Брянской и Курской областей РФ и достаточно ли этой группировки для наступления на Киев.

Об этом рассказал командующий группировки сил и средств обороны города Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью Укринформ.

По его словам, сейчас там находятся до трех батальонных тактических групп, одна ротна тактическая группа из состава вооруженных сил РФ и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии.

"Указанного группировка на сегодня не достаточно для проведения наступательной операции в направлении на Киев, его основной задачей является прикрытие участка российско-украинской границы. Всей группировки противника в указанной полосе, с учетом пограничной службы ФСБ РФ, может насчитывать: личного состава – до 4 тысячи человек, средств огневого поражения – до 300 единиц", – сообщил Павлюк.

Однако, как добавил генерал, в случае необходимости Россия может задействовать в наступлении на Киев подразделения и воинские части из состава вновь создаваемого армейского корпуса, которые РФ продолжает формировать:

"Для наращивания группировки войск и создания благоприятных условий для ведения наступления в северо-западной зоне, противник продолжает формировать резервные соединения и новые воинские части. По имеющимся данным, в западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тысячи военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). Ориентировочный срок приобретения готовности к выполнению задач – 15 августа текущего года".

Напомним, Александр Павлюк заявил, что сейчас Киев имеет эффективную ПВО, но угроза ракетных ударов России по столице никуда не исчезла.

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