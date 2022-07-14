Он также отметил, что сейчас большинство усилий оккупантов сосредоточено на севере Луганской и Донецкой областей.

На Херсонском направлении подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают активно продвигаться на линии фронта и освобождать наши территории от российских захватчиков.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с американским коллегой, генералом Марком Милли.

По словам Залужного, противник продолжает сосредотачивать свои основные усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить ВСУ с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар.

Комментируя ситуацию на южном направлении фронта, главнокомандующий проинформировал коллегу, что Силы Обороны продолжают освобождать населенные пункты от россиян. Заметим, что сейчас не объявляют, какие населенные пункты уже удалось освободить нашим военным.

Кроме того, во время разговора американский генерал Марк Милли отметил эффективность работы украинских ракетно-артиллерийских систем, в частности применения М142 HIMARS.

Мы обсудили темпы и объемы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов – подчеркнул главнокомандующий.

Как уже писал УНИАН, жителей Херсонской области призывают срочно эвакуироваться, а те, кто не может выехать из региона, должны подготовить укрытие, а также запас воды и пищи на период, когда будет происходить деокупация области.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заверил, что ВСУ будут работать "максимально аккуратно, хирургически", чтобы сохранить жизни людей, "но война есть война".

Вас также могут заинтересовать новости: