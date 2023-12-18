В проекте закона предложено мобилизовать женщин, в том числе на оборонные предприятия, поделилась нардеп.

Мобилизация 2023 продолжается, и в проекте закона о службе женщин в армии сейчас прописано, что их могут призывать не только в ряды Вооруженных сил Украины.

Женщин предлагают мобилизовать, в частности, на оборонные предприятия, написала нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в Facebook. "Насчет службы женщин в проекте закона юридически выписано сейчас так... Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время", - поделилась политик.

По ее данным, в законопроекте отмечается, что во время военного положения тех женщин, которые находятся на воинском учете, могут призвать на службу в части (подразделения) обеспечения. Кроме того, в добровольном порядке (по контракту), они могут быть призваны на военную службу в боевые части (подразделения).

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Мобилизация женщин-медиков 2023 в Украине - что сообщалось

В Украине с 1 октября текущего года женщины-медики должны встать на военный учет, в случае уклонения от этого им грозит штраф.

После того, как женщины становятся на воинский учет, они имеют такие же обязанности, как и военнообязанные мужчины. В частности, женщины-медики должны проходить подготовку к службе, сообщать в военкомат о важных изменениях в жизни, например, об изменении семейного положения и места жительства. В то же время не сообщалось о том, что женщины-медики не могут покинуть территорию Украины.

17 декабря Марьяна Безуглая поделилась, что в Украине готовится полная мобилизация население. Нардеп добавила, что ряд категорий граждан смогут получить право на освобождение от прохождения службы, в том числе все лица с инвалидностью и люди, имеющие трех или больше детей.

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