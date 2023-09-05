1 октября 2023 некоторые украинки должны будут встать на военный учет и станут военнообязанными.

С 1 октября 2023 года женщины некоторых профессий должны будут обязательно встать на военный учет. Впрочем, воинский учет женщин с медицинскими специальностями не является новинкой, ведь они всегда были военнообязанными.

Также на учет в ТЦК могут будут встать женщины других профессий - пока что только добровольно. Мы подробнее рассказали, что означает военный учет для женщин, будут ли таких украинок мобилизовать и выпускать из Украины.

Военный учет для женщин с 1 октября - кто обязан явиться в ТЦК

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, возрастом от 18 до 60 лет. Специальность считается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 регулируется указом Министерства обороны Украины № 35.

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После постановки на военный учет медики будут иметь такие же обязанности, как и военнообязанные мужчины. Женщины-медики обязаны:

становиться на воинский учет;

проходить подготовку к службе;

сообщать в военкомат о важных изменениях в жизни - смена семейного статуса, места жительства или регистрации, получение инвалидности или статуса внутреннего переселенца;

сообщать в ТЦК о трудоустройстве.

Женщины-медики, которые не обратятся в центры комплектования в течение 1 месяца после окончания медицинского вуза, получат штраф в размере от 850 до 1700 гривень. Также штрафы предусмотрены для руководителей предприятий, где есть неучтенные военнообязанные женщины.

Как встать на военный учет женщинам

Постанова Кабинета министров Украины №1487 регулирует, как встать на учет женщинам-медикам. В Украине военнообязанные женщины становятся на учет ещё во время обучения в высшем учебном заведении. За 2 месяца до окончания обучения вузы предоставляют список выпускников и выпускниц в ТЦК. А в течение 1 месяца после окончания учебы медики должны сами явиться в военкомат.

Также в ТЦК после 1 октября должны явиться все женщины-медики, которые ещё не встали на военный учет.

При себе нужно иметь пакет документов:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

После этого на военнообязанную заводится личное дело и её направляют на медосмотр.

Должны ли вставать на военный учет все женщины

В законе Украины обозначены специальности, родственные военным. К ним относятся большинство профессий - от водителей и электриков до рестораторов. Женщины с этими специальностями могут встать на учет добровольно.

Военный учет для беременных и матерей

Беременные женщины-медики и мамы малолетних детей также обязаны явиться в военкомат, как и все работницы медицинских специальностей. Однако беременные женщины сразу признаются негодными к службе по состоянию здоровья не зависимо от срока.

А медики-матери будут признаны негодными к призыву, если воспитывают детей в одиночку, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их супруг служит в ВСУ.

Будут ли мобилизовать женщин после постановки на учет

Постановка на военный учет не означает, что женщину призовут на фронт. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что мобилизация женщин в Украине не проводилась и не планируется, в ней нет необходимости. Все женщины, которые служат в ВСУ, делают это добровольно, и призывать медиков на фронт не будут без их согласия.

Будут ли выпускать женщин-медиков за границу

Закон Украины не различает пол военнообязанных. По закону пригодные к службе женщины должны иметь такой же запрет на выезд из Украины, как и мужчины.

Однако адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН объяснила, что выезд за границу военнообязанных женщин не ограничен, и все женщины пока могут свободно выезжать из Украины. По словам адвоката, у пограничников нет доступа к информации о военном учете женщин, а также отсутствуют требования предъявить при пересечении границы любые дополнительные документы кроме паспорта.

Анна Маляр ранее также обещала, что никаких ограничений по выезду за границу для женщин не планируется. Пока неизвестно, будет ли запрет на выезд за границу для медиков введен в будущем.

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