В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено.

За день российские военные выпустили по Сумщине более 100 различных боеприпасов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"За день россиян со своих территорий выпустили по нашим общинам более 100 различных боеприпасов", - рассказал он.

По словам председателя ОВА, под огнем врага были территории Шалыгинской, Середино-Будской общин Шосткинского района, Хотинской, Белопольской общин Сумского района и Великописаревской общины Ахтырского района.

"В Великописаревской общине сгорела изба мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено", - отметил Живицкий.

Он добавил, что оккупанты использовали зажигательные боеприпасы на территории Шосткинского района - обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании и депутат поселкового совета. Так, погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

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