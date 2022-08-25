Жертв среди населения и разрушений нет.

Российские оккупанты утром уже обстреляли одну из громад в Сумской области, зафиксировано 16 "прилетов" из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Ночь на 25 августа прошла спокойно. Утро, после 7 часов, началось с артобстрела Великописаревской общины. 16 "прилетов" из ствольной артиллерии", - отметил он.

Живицкий добавил, что обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Утром 25 августа стало известно, что среди погибших нашли тела двоих детей.

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