От холода до поддержки Запада - вот вопросы, которые позволят определить, сможет ли Киев сохранить боевой импульс по деоккупации захваченных территорий.

Развязанная Россией война в Украине продолжится в следующем году, и грядущие несколько месяцев дадут критически важные подсказки относительно того, смогут ли российские оккупанты удержать захваченные территории.

The Wall Street Journal выделил шесть важных факторов, которые будут оказывать влияние на ход войны в первые месяцы 2023 года.

Погода

В Украине все еще продолжается "сезон грязи", из-за чего даже гусеничные машины с трудом передвигаются. Температура хоть и упала ниже нуля, но недостаточно долго оставалась низкой, чтобы земля замерзла. На большей части линии фронта темп боевых действий замедлился.

Видео дня

WSJ отмечает, что на замерзшем твердом грунте, когда или если он появится, интенсивность войны, скорее всего, возрастет. Это, вероятно, пойдет на пользу Украине, которая доказала свою способность к быстрым маневрированиям. С другой стороны, это затруднит наступающим силам возможность окопаться и защитить недавно отвоеванные позиции.

Украинские силы, имеющие современную экипировку для холодной погоды, предоставленную Канадой и другими странами, кажутся лучше подготовленными к зиме, чем российские оккупанты.

Украинские линии снабжения короче, а украинские войска перемещаются между линиями фронта и за их пределами, что позволяет им отдыхать и восстанавливать силы. Они также кажутся более мотивированными, чем российские силы.

И хотя морозы помогут украинским военным на передовой, то усложняют жизнь гражданских в тылу на фоне российских атак на энергетическую и тепловую инфраструктуру. Но такие удары россиян не помогали им на поле боя. Усилия россиян по подрыву морального духа украинцев не принесут им успеха.

Крепость Бахмут

Попытки России захватить город Бахмут в Донецкой области приобрели не только стратегическое, но и психологическое значение. Отступление украинских войск позволило бы им занять более высокие и защищенные позиции, но помогло бы российской пропаганде.

Это один из немногих районов, где российские оккупанты пытаются наступать, но несмотря на жестокие обстрелы украинских позиций они добились мизерных успехов и понесли огромные потери.

Бахмут политически важен для трех ключевых игроков в Москве. Для диктатора Владимира Путина захват этой крепости позволил бы ему заявить, что Россия реализует свои претензии на оккупацию Донецкой области. Для Евгения Пригожина, чьи наемники из ЧВК "Вагнера" ведут большую часть боевых действий, это помогло бы подтвердить его заявления о том, что он руководит лучшей боевой силой в РФ. Успех на Бахмутском направлении также поможет командующему оккупационными войсками в Украине Сергею Суровикину оправдать свое решение вывести россиян в прошлом месяце из Херсона.

По словам научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, внимание России к Бахмуту предполагает, что военные цели диктуются политическими соображениями. Это показывает, что у России "все еще нет прочных военно-политических отношений, в отличие от Украины", - сказал он.

Пока что большая часть боев за Бахмут происходила на открытой местности. Если же боевые действия переместятся в городские районы, скорее всего, предпочтение будет у хорошо обученной украинской пехоты с ее компетентными младшими командирами, а не плохо обученным бойцам ЧВК "Вагнера" и российским резервистам.

Наступление украинских войск

Большинство военных аналитиков считают, что Украина сохраняет большую часть стратегической инициативы в войне после того, как осенью вернула себе значительные участки территории, захваченные Россией. Они считают, что Украина захочет продолжить наступление зимой и, если возможно, отбросить российских оккупантов еще дальше.

По словам Белескова, сроки следующих достижений ВСУ не имеют решающего значения. "Если у нас есть мощности и возможности, и если окно возможностей откроется зимой, мы сможем сделать это зимой. Если нам придется ждать весны, мы дождемся весны и сделаем это", - сказал эксперт.

Военные аналитики выделяют два очевидных направления украинских наступлений. Первое будет нацелено на линию между городами Сватово и Кременная в Луганской области, к которой примыкает важная трасса Р-66. Второе - на города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. Успех на этом направлении отрезал бы ключевые линии снабжения и связи между Россией и Крымом.

Российская оборона

Одно из преимуществ потерь Россией захваченных территорий в течение осени состоит в том, что теперь она должна защищать гораздо более короткий участок фронта. По украинским оценкам, фронт сократился с примерно 1100 км до примерно 885 км, из которых около 386 км составляют речные преграды. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для россиян.

Российские войска роют окопы для защиты больших участков фронта и далеко за его пределами, в том числе и на пляжах в Крыму, чтобы помешать возможной высадке украинского морского десанта. Формирования строятся в глубину, по мере того, как российские силы вводят мобилизованных резервистов. Но Украина будет видеть, где россияне окопались, а потеря листьев на деревьях затруднит скрытие позиций.

Ширина районов, где окапываются российские солдаты, свидетельствует о том, что Москва "готовится к любым возможным непредвиденным обстоятельствам, но она не пощадит их, если, в конце концов, мы проведем детальное планирование и классическую наступательную операцию с надлежащими возможностями", — сказал Белесков.

Нынешняя цель России, за исключением Бахмута и нескольких других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть, говорят военные аналитики. Майкл Кларк, приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что Россия, похоже, "надеется на то, что что-то произойдет", например, исчезновение поддержки Запада зимой или ослабление поддержки США по мере роста влияния республиканцев.

"Но столь же вероятно, конечно, что что-то произойдет из другой стороны, что сделает ситуацию для них еще хуже", — сказал Кларк, включая ослабление поддержки среди союзников России.

Наступление России

Высокопоставленные украинские чиновники недавно заявили, что Россия готовится к новым крупным наступлениям в Украине в начале следующего года. По их словам, это может включать в себя новое наступление с территории Беларуси в сторону Киева.

Западные аналитики скептически относятся к тому, что российским резервистам удастся добиться того, чего ранее в этом году не удалось сделать гораздо более боеспособным и подготовленным войскам. Военные аналитики считают, что предупреждения о возможном новом наступлении РФ могут быть направлены на то, чтобы, во-первых, нивелировать самоуспокоенность по поводу некомпетентности, которую до сих пор демонстрировали российские военные, а во-вторых для давления на западных партнеров Украины, чтобы они продолжали поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, выразил сомнение в скором полномасштабном нападении из Беларуси на Киев. "Потребуется планирование и сосредоточение сил. И то, и другое будет относительно легко наблюдать", - сказал он.

События за пределами Украины

Путин надеется, что поддержка Украины Западом пошатнется, но пока этого еще не произошло. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре демонстрирует, что США по-прежнему поддерживают Украину. До сих пор поддержка со стороны европейских правительств, по-видимому, сохранялась, даже когда экономика их слабела из-за высоких цен на энергоносители.

В последний пакет поддержки США включена первая батарея ПВО Patriot, которая поможет защитить украинскую объекты энергетики и другую инфраструктуру, пострадавшую от ударов беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Patriot потребует подготовки украинских сил, а это означает, что она может появиться не раньше весны.

Белесков считает, что поставка системы Patriot предполагает изменение парадигмы западными сторонниками Украины, которые ранее реагировали на события на местах, а теперь действовали упреждающе в ожидании ожидаемых поставок баллистических ракет в Россию из Ирана.

Некоторые западные лидеры продолжают говорить об условиях мира. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности в рамках любых переговоров по прекращению войны в Украине.

Но до любых таких мирных переговоров, похоже, еще далеко, пишет WSJ. Зеленский говорит, что цель Украины состоит в том, чтобы вернуть себе все территории, утраченные с 2014 года, а риторика Путин продолжает свидетельствовать о максималистских амбициях и изображает войну как часть постоянной борьбы между Россией и Западом.

Война в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине необходимо готовиться к затяжной войне. Он подчеркнул, что война не кончится в феврале или марте 2023 года, а также призвал не недооценивать способности врага.

Министр обороны Турции Хулуси Акар высказал мнение, что война в Украине продлится и в 2023 году и не закончится легко. Он подчеркнул, что Турция настаивает на прекращении огня, хотя бы в гуманитарных целях. После этого, по его словам, можно говорить о постоянном прекращении огня и мирных переговорах.

А вот руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что боевые действия в Украине должны закончиться к лету следующего года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году. А после окончания войны в Украине начнутся очень серьезные изменения в нынешней РФ.

Экс-командующий армии США Бен Ходжес также считает, что вопреки замедлению темпов контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, полная деоккупация Украины произойдет до лета 2023 года. Он уверен, что Украина вернет все свои территории, включая Крым.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что Кремль готовит население России к продолжению полномасштабной войны в Украине. Так, Путин в эфире пропагандистского телеканала заявил, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы" и выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все на пользу родины".

Вас также могут заинтересовать новости: