Киев парализовали пробки: где ситуация хуже всего и сколько стоит такси

Проблемы с движением фиксируются на обоих берегах города.

В результате ударов российских оккупантов затруднено автомобильное движение в пределах Киева. Наихудшая ситуация с пробками на левом берегу, однако скорость движения снизилась по всей столице, сообщает приложение для водителей Waze.

Сообщается о пробках на следующих дорогах:

ул. Степана Бандеры;

ул. Набережно-Рыбальская;

ул. Нижний Вал;

ул. Глыбочицкая;

просп. Берестейский;

ул. Вадима Гетьмана;

просп. Любомира Гузара;

просп. Академика Палладина;

ул. Соборная;

ул. Яблоневая;

Железнодорожное шоссе;

Днепровская набережная;

ул. Петри Радзиня;

просп. Петра Григоренко;

Харьковское шоссе;

ул. Ревуцкого;

ул. Привокзальная.

Также затруднено движение на Кольцевой дороге и проспекте Воздушных сил.

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Что касается цен на такси, то они не настолько высоки, как ещё несколько дней назад – при условии передвижения в черте города, не выезжая за его пределы.

Ситуация с транспортом в Киеве – последние новости

Временный исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев во вторник заявил, что в результате ударов российских оккупантов на Южном мосту в Киеве через Днепр было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Также были повреждены две линии столичного метро в нескольких местах. Из-за попаданий движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.

Позже во вторник премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Киеве ограничат рост цен на такси во время воздушных тревог и транспортных коллапсов. Меморандум с операторами Bolt, Uklon, Uber и OPTI предусматривает установление предельного уровня, до которого может подняться цена в таких условиях – дополнительно максимум 75% к базовому тарифу.

Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.

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