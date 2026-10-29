Киев парализовали пробки: где ситуация хуже всего и сколько стоит такси

В результате ударов российских оккупантов затруднено автомобильное движение в пределах Киева. Наихудшая ситуация с пробками на левом берегу, однако скорость движения снизилась по всей столице, сообщает приложение для водителей Waze.
Сообщается о пробках на следующих дорогах:
- ул. Степана Бандеры;
- ул. Набережно-Рыбальская;
- ул. Нижний Вал;
- ул. Глыбочицкая;
- просп. Берестейский;
- ул. Вадима Гетьмана;
- просп. Любомира Гузара;
- просп. Академика Палладина;
- ул. Соборная;
- ул. Яблоневая;
- Железнодорожное шоссе;
- Днепровская набережная;
- ул. Петри Радзиня;
- просп. Петра Григоренко;
- Харьковское шоссе;
- ул. Ревуцкого;
- ул. Привокзальная.
Также затруднено движение на Кольцевой дороге и проспекте Воздушных сил.
Что касается цен на такси, то они не настолько высоки, как ещё несколько дней назад – при условии передвижения в черте города, не выезжая за его пределы.
Ситуация с транспортом в Киеве – последние новости
Временный исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев во вторник заявил, что в результате ударов российских оккупантов на Южном мосту в Киеве через Днепр было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Также были повреждены две линии столичного метро в нескольких местах. Из-за попаданий движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.
Позже во вторник премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в Киеве ограничат рост цен на такси во время воздушных тревог и транспортных коллапсов. Меморандум с операторами Bolt, Uklon, Uber и OPTI предусматривает установление предельного уровня, до которого может подняться цена в таких условиях – дополнительно максимум 75% к базовому тарифу.
Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.