Тем временем на одной из баз отдыха в Бердянске российские захватчики устроили военный госпиталь.

В Крыму оккупанты обустраивают оборонительные позиции вдоль автодороги Красноперекопск-Джанкой, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонительных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщают, что в связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

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Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск.

Война в Украине - Россия перешла в оборону

После отвода войск из Херсона и правого берега Днепра Россия перешла в оборону. Силы мобилизованных не могут обеспечить Путину ведение наступления.

В связи с чем оккупанты начали делать окопы на востоке Украины, в приграничных с Украиной российских областях, а также в Крыму.

Также РФ производит противотанковые "пирамиды", чтобы замедлить продвижение ВСУ. Но, как показала практика, пирамиды украинским военным не препятствие.

Недавно в сети появились спутниковые снимки окопов россиян в Крыму. Судя по всему, враг продолжил рыть траншеи на КПВВ "Чонгар", в северо-западной части Крыма и возле Армянска.

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