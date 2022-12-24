Там напомнили о позиции Турции, которая выступает за прекращение огня и проведение мирных переговоров.

Война в Украине будет продолжаться и в 2023 году и не закончится легко.

Такое мнение выразил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая на пресс-конференции в Анкаре, передает Hurriyet.

Касательно будущего войны РФ против Украины Акар сказал: "Эта война не закончится легко. Поддержка США и Европы продолжается. Есть приготовления, планы и деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, у РФ есть заявления. Если мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания прекращения огня и мира".

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Также Акар заявил, что Турция настаивает на прекращении огня, хотя бы в гуманитарных целях. После этого, по его словам, можно говорить о постоянном прекращении огня и мирных переговорах.

"Турция настойчиво продолжает работать в этом направлении. Пусть после войны и переговоров настанет мир", - отметил Акар.

Он добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и напомнил о заявлениях президента Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма.

Роль Турции в войне в Украине

22 июля Украина и Россия подписала соглашения с ООН об экспорте украинской аграрной продукции Черным морем. При этом посредником выступала Турция. 2 ноября Россия вернулась к выполнению обязательств "зернового соглашения", а уже 14 ноября президент Владимир Зеленский заговорил о расширении зернового коридора.

При этом сам Эрдоган не раз заявлял о том, что война в Украине никому не идет на пользу. Он регулярно проводит переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и РФ - Владимиром Путиным с целью найти путь для прекращеня войны в Украине.

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