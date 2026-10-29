Netflix показал трейлер сериала 'Гордость и предубеждение' с Эммой Коррин и Джеком Лауденом (видео)

Все шесть эпизодов сериала станут доступны на Netflix 3 декабря 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер очередной экранизации классического романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice), впервые опубликованного в 1813 году.

События романа разворачиваются в Англии начала XIX века. Семья Беннетт состоит из родителей и пяти незамужних дочерей со скудным приданым (Джейн, Элизабет, Марии, Китти и Лидии). Когда в их округе поселяется состоятельный и приветливый молодой человек мистер Бингли, его внимание сразу привлекает старшая из сестер Беннет – Джейн. В то же время окружение молодого человека, включая его друга мистера Дарси, не одобряет эти отношения, считая семью Беннет слишком бедной и невоспитанной.

При этом основное внимание в сюжете уделяется отношениям второй дочери, независимой Элизабет Беннет, и высокомерного богатого аристократа мистера Дарси. В новой экранизации их роли исполнили Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Носферату", сериал "Корона") и Джек Лауден ("Дюнкерк", сериал "Медленные лошади").

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При этом родителей Беннет сыграли Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец", "Вонка", "Роузы", "Плетеный", сериал "Ночной администратор") и Руфус Сьюэлл ("Легенда о Зорро", "Отец", сериалы "Человек в высоком замке", "Дипломатка").

Автором сериала выступила британская журналистка Долли Олдертон, наиболее известная по бестселлеру "Все, что я знаю о любви", который также был адаптирован ею самой в одноименный сериал 2022 года.

Все шесть эпизодов сериала станут доступны на Netflix 3 декабря 2026 года.

Отметим, что до этого роман "Гордость и предубеждение" уже неоднократно экранизировали, начиная с 1938 года. Были как точные адаптации, так и вольные интерпретации вроде "Гордость и предубеждение и зомби".

Наиболее известными нашему зрителю экранизациями романа остаются сериал BBC 1995 года с Колином Фертом и Дженнифер Элл, а также фильм Джо Райта с Кирой Найтли и Мэттью Макфадьеном.

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