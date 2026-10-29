Цены на автогаз в некоторых украинских сетях взлетели до небес: сколько стоит топливо сейчас

В среднем автогаз подорожал на 99 коп./л – до 57,29 грн/л.

В четверг, 29 октября, в некоторых украинских сетях резко выросли цены на автогаз. Об этом сообщает "Нафторинок".

Среди крупных сетей больше всего повысила цену на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO и SOCAR стоимость LPG выросла на 1 грн/л.

UPG повысила стоимость автогаза до 56,90 грн/л, UKRNAFTA – до 55,90 грн/л, а SOCAR – до 58,50 грн/л.

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В Киеве сеть KLO продает автогаз по 57,90 грн/л, а на АЗС "БРСМ-Нафта" его цена выросла до 53,99 грн/л. В то же время AMIC оставила стоимость топлива неизменной – 56,58 грн/л.

На харьковских сетях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал до 55,29 грн/л, во Львове и Днепре цены выросли до 55,79 грн/л, а в Одессе – до 54,49 грн/л. В Полтаве цена повысилась на 30 коп./л, до 53,99 грн/л. В то же время VostokGaz в Днепре повысила стоимость LPG на 2 грн/л – до 58,99 грн/л.

В среднем автогаз подорожал на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. Дешевле всего он стоит 53,99 грн/л на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве и Полтаве.

Сколько стоит дизель и бензин

Средняя стоимость дизельного топлива, по данным "Нафторинок", выросла на 4 коп./л – до 104,48 грн/л. В частности, "БРСМ-Нафта" подняла цену на дизельное топливо в Харькове на 80 коп./л, а во Львове, Одессе и Полтаве – на 30 коп./л, до 101,79 грн/л.

Самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована в сети "БРСМ-Нафта" в Киеве – 100,99 грн/л.

Средняя стоимость бензина А-95 составляет 90,73 грн/л, а А-92 – 86,38 грн/л. Самая низкая цена на бензин А-95 зафиксирована в сети "БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве.

Стоимость бензина А-95+ осталась без изменений. Среди перечисленных сетей самую низкую цену на него установила AMIC – 91,73 грн/л, тогда как самая высокая цена зафиксирована на АЗС SOCAR – 98,90 грн/л.

Цены на топливо – что говорят эксперты

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предположил подорожание дизельного топлива еще на 2–3 грн/л, если мировые цены на нефть и нефтепродукты будут оставаться высокими. По словам эксперта, Украина почти полностью зависит от импорта топлива, ведь собственные нефтеперерабатывающие мощности были уничтожены.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин предупреждает о риске дефицита бензина в Украине из-за ограничений судоходства на Дунае. По этому маршруту в страну поступает до 50% топлива. Эксперт также предположил, что цены на АЗС могут вырасти на 5 грн/л.

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