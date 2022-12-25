Генерал Кривонос считает, что Россия будет наступать и продолжит мобилизацию.

Генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Украине необходимо готовиться к затяжной войне. Он подчеркнул, что война не кончится в феврале или марте следующего года.

В эфире телеканала "Эспрессо" генерал Кривонос отметил, что Россия будет наступать, мобилизовать и учить своих людей.

"Одна из ошибок последних полгода – то, что мы в прессе слышим недооценку противника и нам подают информацию, что против нас воюют одни алкоголики и наркоманы. Между тем, чтобы его уничтожить мы должны иметь подготовленного, обученного, вооруженного украинского воина, который четко знает как уничтожать врага. 300 тысяч они отмобилизовали и еще способны отмобилизовать еще и 300 тысяч, и полмиллиона", – объяснил он.

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По словам генерала ВСУ, не стоит недооценивать способности врага.

"Мы увидели, как они используют свою тактику заваливания нашей территории собственными трупами. На определенных участках это дает результаты, что они не считаясь с потерями, бросают столько живой силы, что у нас или не хватает боеприпасов или оружия, чтобы их уничтожать. Лучше понимать, что враг будет наступать, мобилизовывать и учить своих людей. Нам надо готовиться к затяжной войне, и она не кончится в феврале или марте следующего года", – резюмировал Кривонос.

Война в Украине: прогнозы

Министр обороны Турции Хулуси Акар высказал мнение, что война в Украине продлится и в 2023 году и не закончится легко. Также Акар заявил, что Турция настаивает на прекращении огня, хотя бы в гуманитарных целях. После этого, по его словам, можно говорить о постоянном прекращении огня и мирных переговорах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что российская армия продолжит наступать на фронте несмотря на то, что это будет иметь негативные последствия для них. Ближайшие три месяца будут решающими для фронта и всей войны.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что Кремль готовит население России к продолжению полномасштабной войны в Украине.

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