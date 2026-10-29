Недорогой Android-смартфон с отличной камерой: назван лучший вариант в 2026 году

Xiaomi 15T предлагает продвинутые возможности мобильной фотографии без необходимости переплачивать за полноценные топовые флагманы.

Xiaomi 15T стал главным выбором экспертов CHIP среди недорогих Android- смартфонов с хорошей камерой. Аппарат предлагает качественную съемку, мощный процессор и яркий OLED-экран, а его цена начинается от 429 евро.

Чтобы делать качественные фотографии, необязательно покупать дорогой флагман от Apple или Samsung. Современные смартфоны среднего уровня способны обеспечить высокую детализацию, естественную цветопередачу и хороший контраст, пришли к выводу эксперты.

Смартфон получил тройную основную камеру с оптикой Leica. В ее состав входят главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом. По результатам тестов CHIP, камера получила оценку 1,6 балла, а общая оценка смартфона составила 1,5 балла. В системе оценивания издания меньшие значения соответствуют лучшим результатам.

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Xiaomi 15T выдает детализированные снимки с выразительными цветами и четкими контрастами. Пользователям доступны два цветовых профиля Leica: Vibrant делает оттенки более насыщенными, а Authentic обеспечивает более сдержанную цветопередачу. Фронтальная камера на 32 Мп обеспечивает высокую детализацию автопортретов и качественную картинку во время видеозвонков.

Помимо качественной камеры, Xiaomi 15T предлагает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран отличается высокой яркостью и насыщенными цветами.

За производительность отвечает процессор Dimensity 8400-Ultra. Его возможностей достаточно для повседневных задач, мультимедиа и требовательных игр, хотя по мощности он уступает лучшим флагманским чипам. Аккумулятор обеспечивает до 16,5 часа работы в тесте CHIP. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт, позволяющая восполнить заряд примерно за 54 минуты.

В числе других особенностей – поддержка 5G, eSIM, NFC и Wi-Fi 6E, стереодинамики и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Производитель также обещает выпускать обновления безопасности до 2031 года.

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

УНИАН писал, что недорогой Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу Гиннесса. Гаджет из доступной ценовой категории получил батарею BlueVolt с огромной емкостью 10 000 мАч.

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