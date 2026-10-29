Недорогой Android-смартфон с отличной камерой: назван лучший вариант в 2026 году

Xiaomi 15T стал главным выбором экспертов CHIP среди недорогих Android- смартфонов с хорошей камерой. Аппарат предлагает качественную съемку, мощный процессор и яркий OLED-экран, а его цена начинается от 429 евро.

Чтобы делать качественные фотографии, необязательно покупать дорогой флагман от Apple или Samsung. Современные смартфоны среднего уровня способны обеспечить высокую детализацию, естественную цветопередачу и хороший контраст, пришли к выводу эксперты.

Смартфон получил тройную основную камеру с оптикой Leica. В ее состав входят главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с двукратным оптическим зумом. По результатам тестов CHIP, камера получила оценку 1,6 балла, а общая оценка смартфона составила 1,5 балла. В системе оценивания издания меньшие значения соответствуют лучшим результатам.

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Xiaomi 15T выдает детализированные снимки с выразительными цветами и четкими контрастами. Пользователям доступны два цветовых профиля Leica: Vibrant делает оттенки более насыщенными, а Authentic обеспечивает более сдержанную цветопередачу. Фронтальная камера на 32 Мп обеспечивает высокую детализацию автопортретов и качественную картинку во время видеозвонков.

Фото Xiaomi 15T 29 октября 2026
Фото Xiaomi 15T 29 октября 2026
Фото Xiaomi 15T 29 октября 2026
Фото Xiaomi 15T 29 октября 2026
Фото Xiaomi 15T 29 октября 2026

Помимо качественной камеры, Xiaomi 15T предлагает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран отличается высокой яркостью и насыщенными цветами. 

За производительность отвечает процессор Dimensity 8400-Ultra. Его возможностей достаточно для повседневных задач, мультимедиа и требовательных игр, хотя по мощности он уступает лучшим флагманским чипам. Аккумулятор обеспечивает до 16,5 часа работы в тесте CHIP. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт, позволяющая восполнить заряд примерно за 54 минуты. 

В числе других особенностей – поддержка 5G, eSIM, NFC и Wi-Fi 6E, стереодинамики и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Производитель также обещает выпускать обновления безопасности до 2031 года.

Недорогой Android-смартфон с отличной камерой: назван лучший вариант в 2026 году

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

УНИАН писал, что недорогой Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу Гиннесса. Гаджет из доступной ценовой категории получил батарею BlueVolt с огромной емкостью 10 000 мАч.

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