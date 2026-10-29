Российские журналисты, сопровождающие Сергея Лаврова на встрече "Группы двадцати" в Атланте, получили американские визы без территориальных ограничений.

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече глав МИД стран "Большой двадцатки" в Атланте, получили американские визы без ограничений на передвижение. Во время сентябрьских мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке для них действовали территориальные ограничения. Об этом сообщают российские СМИ.

Тогда в визах журналистов из пула Лаврова была пометка, разрешавшая им находиться только в радиусе 25 миль (около 40 км) от центра Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН.

Такие условия фактически ограничивали возможность российских корреспондентов выезжать в другие города, в частности в Вашингтон, для проведения интервью и работы за пределами обозначенной зоны.

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Ограничения на передвижение российских журналистов применялись и ранее. Соответствующая пометка появляется в их американских визах с 2023 года.

Лавров посетит США для участия во встрече "Большой двадцатки"

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе прибудет в США для участия во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки". Мероприятие состоится 30–31 октября в Атланте.

Ранее сообщалось, что Путин может посетить саммит "Большой двадцатки", куда планирует поехать и Зеленский. Возможность визита кремлевского диктатора Путина на декабрьский саммит G20 в Майами зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС.

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