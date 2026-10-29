Офицер запаса отказался от мобилизации из-за остеохондроза и был наказан

Суд установил, что мужчина состоял на воинском учете, знал о заключении ВЛК и о необходимости явиться в ТЦК для отправки в часть.

Ковпаковский районный суд Сум признал виновным в уклонении от призыва во время мобилизации младшего лейтенанта запаса, который после прохождения военно-медицинской комиссии не явился по первой боевой повестке, а после получения второй письменно отказался от отправки в воинскую часть. Как пишет "Судебно-юридическая газета", мужчина объяснял свое решение заболеванием позвоночника, однако суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Сообщается, что уголовное производство по статье 336 Уголовного кодекса Украины было возбуждено 10 августа 2022 года. Обвиняемый – уроженец Сумского района, гражданин Украины с высшим образованием, ранее не судимый. Он состоял на воинском учете офицеров запаса и имел звание младшего лейтенанта. Военную подготовку по соответствующей программе мужчина проходил в 2007 году в Военном институте ракетных войск и артиллерии Сумского государственного университета. По его словам, военную кафедру он окончил в 2008 году.

В статье говорится, что утром 8 июля 2022 года мужчина прибыл в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных и прохождения медицинского осмотра. ВЛК диагностировала у него рассеянный остеохондроз позвоночника с поражением поясничного и грудного отделов и незначительным нарушением функций. Несмотря на это, комиссия признала его годным к военной службе.

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В 11:55 того же дня начальник отделения офицеров запаса и кадров ТЦК вручил мужчине боевую повестку. Он должен был прибыть в ТЦК в 16:00 для дальнейшего направления в воинскую часть. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации. Однако в назначенное время он не явился. Свою неявку он объяснил неудовлетворительным состоянием здоровья. По версии обвинения, законных оснований для отсрочки от призыва у мужчины не было.

1 августа 2022 года военнообязанному вручили вторую боевую повестку – на этот раз с требованием явиться в ТЦК 4 августа в 8:00 для дальнейшего направления в другую воинскую часть.

Мужчина прибыл в ТЦК в назначенный день. Там ему разъяснили порядок призыва и последствия отказа от прохождения военной службы. Несмотря на это, он собственноручно написал заявление о категорическом отказе от отправки в воинскую часть, сославшись на заболевание спины.

По версии обвинения, мужчина знал о заключении ВЛК о годности к службе, осознавал свои обязанности и был предупрежден об уголовной ответственности. Прокуратура расценила его неявку по первой повестке и письменный отказ после повторного вызова как умышленное уклонение от мобилизации.

Обвиняемый свою вину не признал. Он настаивал, что отказался от службы исключительно из-за проблем со здоровьем, а не с намерением уклониться от мобилизации.

По его словам, во время прохождения ВЛК он сообщал врачам о боли в спине и предоставлял медицинские документы, подтверждающие заболевание. После получения повестки мужчина продолжал лечение амбулаторно и в стационаре, а также дважды в год проходил реабилитацию.

Он подтвердил, что 4 августа 2022 года добровольно написал заявление об отказе от прохождения военной службы. Сотрудники ТЦК, по его словам, предупредили, что материалы могут передать в суд. В то же время мужчина признал, что не обжаловал заключение ВЛК в установленном законом порядке. Он также сообщил, что обращался за правовой помощью к адвокату.

В ходе судебного разбирательства мужчина отказался комментировать вооруженную агрессию и мобилизационные меры, объяснив, что не является военнослужащим и не считает себя уполномоченным высказываться о военных событиях.

Суд допросил сотрудников ТЦК, врачей, участвовавших в медицинском осмотре, и изучил документы, касающиеся призыва.

Представитель военкомата подтвердил, что мужчина состоял на учете офицеров запаса, прошел ВЛК и был признан годным к службе. По его словам, военнообязанный собственноручно написал заявление об отказе от отправки в воинскую часть в присутствии сотрудника ТЦК. Свидетель также сообщил, что мужчине разъяснили положения законодательства об отсрочке и предупредили об уголовной ответственности.

Другой представитель ТЦК рассказал, что после неявки по первой повестке были составлены соответствующие материалы. Впоследствии мужчину нашли по месту жительства и вручили ему вторую повестку. После повторного вызова он снова отказался от призыва. По словам свидетеля, после этого вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако оснований для госпитализации не обнаружили.

Врач-ортопед-травматолог, входивший в состав ВЛК, подтвердил на основании медицинских документов факт осмотра и заключение о годности мужчины к военной службе. Аналогичные показания дала председатель комиссии. Согласно документу, у мужчины диагностировали остеохондроз с незначительным нарушением функций, а также миопию слабой степени. Годность ему присвоили на основании статьи 64В Расписания болезней.

Суд не отрицал, что у мужчины было заболевание позвоночника и он лечился, говорится в статье. В подтверждение этого защита также предоставила результаты МРТ, заключения неврологов и нейрохирургов, а также выписки из стационара. Документы свидетельствовали, что в течение 2017–2023 годов у него диагностировали распространенный остеохондроз, дорсалгию и миотонический синдром и назначали лечение.

Однако решающим для суда стало заключение ВЛК от 8 июля 2022 года, согласно которому мужчину признали годным к военной службе. Это заключение он не обжаловал, а материалы дела не содержали сведений о его отмене. Поэтому суд пришел к выводу, что наличие медицинских документов о заболеваниях само по себе не опровергает действующее заключение комиссии.

Оценивая умысел обвиняемого, суд сослался на постановление Верховного Суда от 19 марта 2024 года по делу № 676/4559/22. В ней указано, что уголовное правонарушение, предусмотренное статьёй 336 УК Украины, характеризуется прямым умыслом: человек осознаёт характер своих действий, предвидит их последствия и желает их наступления.

Суд установил, что мужчина состоял на воинском учёте, знал о заключении ВЛК и необходимости явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть. Несмотря на это, он не явился по первой призывной повестке, а после повторного вызова в письменной форме отказался от прохождения службы. При этом его предупредили об уголовной ответственности, а установленных законом оснований для отсрочки у него не было.

Согласно документам, после этих событий мужчина в течение длительного времени не являлся в ТЦК, не принял меры для урегулирования ситуации и не поступил на службу в Вооруженные силы Украины. В совокупности эти обстоятельства суд расценил как подтверждение умышленного уклонения от призыва.

По данным СМИ, при назначении наказания были учтены тяжесть правонарушения, данные о личности обвиняемого и обстоятельства дела. Отмечается, что преступление, предусмотренное статьей 336 УК Украины, относится к категории нетяжких, но представляет общественную опасность из-за уклонения от мобилизации во время войны.

В итоге мужчину признали виновным по статье 336 УК Украины – ему назначено четыре года лишения свободы. Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания для исполнения приговора.

Приговор можно обжаловать в Сумском апелляционном суде через Ковпаковский районный суд Сум в течение 30 дней со дня его оглашения.

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