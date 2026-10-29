Отключение Starlink в Украине: The Atlantic раскрыл тайную цель Маска

Введя запрет на использование Starlink в военных целях, он может вынудить украинских военных и их зарубежных союзников перейти на гораздо более дорогостоящий Starshield.

В середине октября связь Starlink в зоне боевых действий в Украине была ограничена, что привело к остановке полетов беспилотников и прекращению военных операций. При этом, как пишет The Atlantic, в прогнозах экспертов предупреждается о еще более тяжелых последствиях. Худший из сценариев – полное отключение - в конечном итоге мог бы привести к победе России в войне.

При этом полноценного аналога Starlink не существует. Европейские попытки создать систему, сопоставимую со Starlink, пока далеки от реализации в таких же масштабах, к тому же большинство из них зависят от аэрокосмической компании Маска – SpaceX, которая должна вывести их спутники на орбиту.

Издание объясняет, почему отношение Маска к Украине трансформировалось от щедрой поддержки до откровенной враждебности, какие цели он преследует и что может удержать его от окончательного предательства Украины.

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Финансовые интересы

Компания Маска заработала сотни миллионов долларов на терминалах Starlink, работающих в зоне боевых действий в Украине, которых насчитывается больше 250 000. Ранее сообщалось, что SpaceX – оператор системы Starlink – взимала с украинского правительства по 2500 долларов в месяц за каждый терминал, а в случае неоплаты счетов отключала доступ к услуге:

"Как рассказали американские чиновники, когда в начале этого месяца представители военных ведомств США поинтересовались у SpaceX причинами перебоев в работе системы на Украине, в компании предложили перейти на расширенный контракт для восстановления доступа".

Starlink и Starshield

В начале войны Маск передал Украине тысячи антенн Starlink – их установили в больницах, на электростанциях, в правительственных учреждениях и использовали для различных гуманитарных нужд. Вскоре украинские военные начали применять этот сервис для управления беспилотниками и поддержания связи в зоне боевых действий.

В конце 2022 года Маск объявил о запуске сервиса под названием Starshield. Он предназначен для военных клиентов, а его стоимость значительно выше, чем у обычного Starlink. В случае с Украиной значительную часть расходов взяло на себя правительство США, что принесло компании Маска внушительную прибыль. Взамен Пентагон получил больше контроля над доступом Украины к спутникам. Как заявлял заместитель министра обороны США Колин Каль, это позволит "не дать Маску просто взять и отключить систему".

Однако украинские военные по большей части так и не перешли на использование Starshield, а продолжили применять обычные терминалы Starlink. Стоимость обслуживания таких устройств составляет всего около 30 долларов в месяц, тогда как использование Starshield может обходиться в сумму до 25 000 долларов.

В пользовательском соглашении Starlink прямо прописан запрет на использование системы в военных целях. Тем не менее компания Маска не стала применять это правило в Украине. "Они используют Starlink для всего. Беспилотники, управление войсками, тактическая связь на поле боя", – рассказал высокопоставленный американский военный.

Правительство США не раскрывает, сколько терминалов Starshield было передано Украине. Однако чиновники и эксперты сообщили, что на их долю приходится менее одного процента от общего числа терминалов в зоне боевых действий. Остальные – это обычные терминалы Starlink.

Такая негласная договоренность поставила Украину в опасное положение. Чтобы использовать парк беспилотников и оставаться на связи в зоне боевых действий, ВСУ, приходилось нарушать правила использования сервиса Starlink. Военные могли получить столько терминалов Starlink, сколько было нужно, – через иностранных доноров и коммерческий рынок. Их можно было устанавливать на беспилотники и направлять на российские позиции, не задумываясь о стоимости. Starshield же, напротив, стоит гораздо дороже и доступен лишь небольшими партиями по официальным правительственным каналам.

Маск хочет получить больше выгоды

Этой весной ВС США использовали систему Starshield для управления своими дронами при нанесении ударов, связанных с Ираном. Узнав об этом, компания SpaceX повысила стоимость услуг Starshield в данном регионе – примерно с 5000 до 25 000 долларов в месяц за один терминал. Пентагон согласился платить:

Возможно, в случае с Украиной Маск пытается провернуть нечто подобное – навязать более дорогой продукт. Введя запрет на использование Starlink в военных целях, он может вынудить украинских военных и их зарубежных союзников перейти на гораздо более дорогостоящий Starshield. Объяснение Маска по поводу недавних перебоев в работе системы намекает на то, что его вполне устраивает такой подход – даже если это приведет к затягиванию войны.

Пока для военных в Украине лазейка осталась открытой, а сервис продолжает работать. В то же время ВСУ понимают, что Маск в любой момент может снова "приземлить" их, причем следующий перебой может затянуться на гораздо более долгий срок.

Starlink в Украине

В середине октября в Украине возникли проблемы с работой спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield. SpaceX ограничила скорость работы терминалов во время движения, что повлияло на связь и выполнение отдельных задач.

24 октября Минобороны Украины сообщило о восстановлении скорости работы Starlink и Starshield, в том числе на скоростях свыше 400 км/ч.

Илон Маск заявил, что работу Starlink в Украине заблокировали из-за якобы нарушения Силами обороны условий использования системы.

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