Однако для победы Украине нужна помощь Запада.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что войну РФ против Украины можно закончить всего за несколько недель. Однако для этого защитникам нашей страны нужно больше оружия.

В интервью УНИАН Пионтковский прокомментировал информацию о том, что война может продлиться еще год. По словам эксперта, Запад не должен соглашаться с такими мыслями, так как это превратится в войну на истощение.

"Для Запада согласиться на текущее состояние дел и на войну на истощение - это просто преступление. У Запада есть очень простой инструмент - предоставить 300 танков, 700 БТР, 600 гаубиц и ракеты ATACMS. И война закончится через несколько недель. Это любой военный эксперт вам скажет", - назвал "рецепт победы" Пионтковский.

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Также эксперт рассказал о том, какие временные рамки может себе позволить Запад. По словам Пионтковского, на самом деле все зависит от политики Украины.

"То, что я предлагаю - это использовать нашего более решительного союзника - Великобританию. Есть два очень противоречивых впечатления после визита Зеленского в Вашингтон. С одной стороны замечательный уровень поддержки американского народа, Конгресса и президента Байдена. А в то же время благожелательная для Украины фраза: "Мы с вами останемся до конца". До какого, простите, конца? При любой системе ПВО, при любых Patriot, если россияне будут получать ракеты из Ирана и Северной Кореи, они будут уничтожать украинские города. До какого конца? До конца десятков тысяч людей? Какой конец, когда это можно просто закончить в течение нескольких недель? Я думаю, эту мысль нужно очень четко продвигать в общественном сознании Запада", - резюмировал публицист.

Война РФ против Украины

Ранее УНИАН уже сообщал, что стратегические приоритеты российской армии в войне против Украины остались прежними после 10 месяцев боев. Главной целью для РФ является Киев.

Кроме того сообщается, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы к следующему массированному ракетному удару россиян. Все понимают, что агрессор может снова атаковать мирные города нашей страны своими ракетами и беспилотниками.

Помимо этого, аналитики Financial Times сообщили, что шансы на успех зимнего наступления ВСУ снизились. Российское командование сумело стабилизировать ситуацию и затруднить действия украинской армии, утверждают эксперты.

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