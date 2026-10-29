Доллар в Украине подорожал: сколько стоит валюта 29 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,45 грн, евро – 50,64 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 октября, вырос на 5 копеек и составляет 46,06 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,45 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,43 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,64 гривны за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

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В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,30 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,90 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 45,59 гривны, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 50,77 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек.

28 октября курс доллара к гривне в банках вырос на 10 копеек и таким образом превысил отметку в 46 гривен.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что до 1 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,25 грн/долл. на межбанковском валютном рынке и 44,8–45,5 грн/долл. на наличном.

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