В то же время результаты предпраздничных опросов россиян демонстрируют их "готовность" отдавать свою жизнь за путинскую власть.

Кремль готовит население России к продолжению полномасштабной войны в Украине. Такой вывод сделали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Президент РФ Владимир Путин в эфире пропагандистского телеканала заявил, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы" и выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все на пользу родины". В сообщении от ЦПД отмечается, что на самом деле для большинства россиян новый год, кроме тяжестей, ничего не предлагает.

"За неполные 10 месяцев войны российская армия официально потеряла более 100 тыс. солдат, расходы на войну составили почти 30% годового бюджета страны. По оценкам западных экспертов, в результате "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Видео дня

Также обращается внимание, что результаты предпраздничных опросов россиян демонстрируют их "готовность" отдавать свою жизнь за путинскую власть.

"Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 69,6% россиян не чувствуют новогоднего настроения, а для 62% главным потрясением стала "СВО", - информируют в Центре.

Эксперты заведения пришли к выводу, что неадекватная оценка президентом России Владимиром Путиным ситуации в стране свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам Кремль готовит население к продолжению войны.

Война РФ против Украины

Как уже сообщал УНИАН, на аэродроме в Беларуси загорелся российский истребитель Миг-31К. Самолет выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

Кроме этого, сегодня эксперт оценил шансы оккупантов начать наступление на разных направлениях. Даже под Бахмутом россияне настолько истощены, что уже мечтают об оперативной паузе.

На фоне многочисленных поражений на фронте Россия вышла на критический дефицит крылатых ракет "Калибр". По словам Александра Коваленко, Черноморская флотилия РФ сейчас частично или полностью обезоружена, находясь в ожидании новой поставки БК, которая ежемесячно не сможет полностью закрыть потребность.

Вас также могут заинтересовать новости: