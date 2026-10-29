Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': курс валют на 29 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривнев "ПриватБанке" в четверг, 29 октября, вырос на 4 копейки и составляет 45,99 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 36 копеек и составляет 51,75 гривны за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,39 гривны, а евро – по курсу 50,75 гривны за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4599 грн. 100 евро обойдутся в 5175 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг остался без изменений и составляет 45,87 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 53 копейки и составляет 51,81 гривны.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 45,59 гривны, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 50,77 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 29 октября вырос на 5 копеек и составляет 46,06 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,45 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,43 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,64 гривны за евро.

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