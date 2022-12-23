Глава МИД Чехии также отметил важность активной поддержки Украины на фоне российских атак на енернетическую инфраструктуру.

На фоне развязанной войны против Украины именно Россия должна предоставить гарантии безопасности для своих соседей, что она не будет нападать на них.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о каких-то гарантиях безопасности для России, пишет Novinky.

"Я считаю, что главным образом Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Я считаю важным, чтобы не было какого-то распределения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии. Я считаю, что российское руководство должно понести ответственность за развязывание агрессивной войны и попытку силой изменить границы в Европе", - сказал Липавский.

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Министр также отметил важность активной поддержки страны, которая была атакована. Липавский отметил, что на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины зимой приоритеты помощи меняются. "Акцент делается на обеспечении средствами противовоздушной обороны, в этом вопросе Чехия совершенно неспособна играть нужную роль, но в других вопросах мы ее выполняем", - сказал чешский министр.

По его словам, конкретные гуманитарные проекты направлены, например, на поставку дизель-генераторов, в частности, для больниц.

Липавский также рассказал, что МИД Чехии работает над созданием должности Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Предложение о создании должности будет подано на рассмотрение правительства в январе.

По информации СМИ, кандидатом является Томаш Копечный, который в конце года покинет пост заместителя по вопросам промышленного сотрудничества в Министерстве обороны. Впрочем, Липавский отказался комментировать кадровые вопросы.

Гарантии безопасности для России - что известно об идее Макрона

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости предоставить России гарантии безопасности после окончания войны против Украины. Макрон считает, что такие гарантии в контексте расширения НАТО в будущих переговорах между Украиной с ее союзниками и Россией станут одним из вопросов, от которых будет зависеть мир.

В ответ на эту инициативу французского президента дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии в письменном виде выразили Макрону свое несогласие. Они представили письменный демарш директору Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции.

МИД Польши отдельно также раскритиковало заявление Макрона о необходимости предоставления "гарантий безопасности" для РФ. Там подчеркнули, что признание Западом присутствия российских войск на территории другого государства означает, что международное право больше не имеет значения.

В Украине жестко ответили на такую инициативу президента Франции. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что гарантией безопасности для РФ можно считать то, что европейская судебная система является гуманной и приговор в Гааге не предусматривает смертной казни. Он подчеркнул, что сейчас надо гарантировать безопасность мира от России, а не наоборот.

Несмотря на критику, Эммануэль Макрон продолжает настаивать, что если Россия не получит гарантии безопасности от Запада, новая война охватит весь европейский континент. По его мнению, отказ предоставить России такие гарантии провоцирует "интегральную войну, которая охватит весь континент".

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