Украинские защитники поцелили в базу наемников российской ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
На опубликованных фото видно, что удар снес часть здания. Данные по потерям врага уточняются.
Российские СМИ подтверждают атаку ВСУ на отель в Кадиевке. При этом утверждается, что он был нерабочим.
Оккупанты заявили, что удар осуществили из дальнобойной РСЗО HIMARS.
"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. В настоящее время он не работал. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", - рассказали коллаборанты.
Взрывы у россиян в Кадиевке - что известно
В августе случился "хлопок" в местной гостинице "Донбасс", где накануне разместили российских десантников. Это вызвало нешуточную панику среди оккупантов.
Взрывы в штабе россиян в Кадиевке были и в июле.
В результате одного из "прилетов" на складах боеприпасов врага в Кадиевке детонировало несколько часов.
Последние взрывы на базах россиян - актуальные новости
Накануне стало известно о разгроме логова "кадыровцев" в Мелитополе. Среди ликвидированных мог быть "смотрящий" от Кадырова. Данные по потерям РФ уточняются.
А утром, 10 декабря, загорелась казарма с "частично мобилизованными" россиянами в пгт Советское оккупированного Крыма. По разным данным, в здании находились сотни оккупантов.