Удар снес часть здания.

Украинские защитники поцелили в базу наемников российской ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

На опубликованных фото видно, что удар снес часть здания. Данные по потерям врага уточняются.

Российские СМИ подтверждают атаку ВСУ на отель в Кадиевке. При этом утверждается, что он был нерабочим.

Видео дня

Оккупанты заявили, что удар осуществили из дальнобойной РСЗО HIMARS.

"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. В настоящее время он не работал. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы", - рассказали коллаборанты.

Взрывы у россиян в Кадиевке - что известно

В августе случился "хлопок" в местной гостинице "Донбасс", где накануне разместили российских десантников. Это вызвало нешуточную панику среди оккупантов.

Взрывы в штабе россиян в Кадиевке были и в июле.

В результате одного из "прилетов" на складах боеприпасов врага в Кадиевке детонировало несколько часов.

Последние взрывы на базах россиян - актуальные новости

Накануне стало известно о разгроме логова "кадыровцев" в Мелитополе. Среди ликвидированных мог быть "смотрящий" от Кадырова. Данные по потерям РФ уточняются.

А утром, 10 декабря, загорелась казарма с "частично мобилизованными" россиянами в пгт Советское оккупированного Крыма. По разным данным, в здании находились сотни оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: