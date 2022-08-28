Наемники и российские военные избегают ночевки на базах.

Российские оккупанты признают точность ударов Вооруженных сил Украины и в панике бегут ночевать в машине, опасаясь больше не проснуться.

Об этом сообщает луганский блогер Позывной "Восточный" в Telegram.

"Каждый раз засыпая - понимаешь, что можешь не проснуться", - говорят оккупанты, описывая свое дислокации в городах оккупированного Донбасса.

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По данным блогера, на ночь они пытаются покидать места дислокации. Кого отпускают домой, кто-то ночует прямо в транспорте в других местах.

Кроме того, оккупанты признают точность ударов ВСУ.

"Они так никогда раньше не били", - говорят захватчики.

"Ночь веет смертью и ужасом для оккупанта, безопасных мест для него на территории Украины больше нет. Два пакета Хаймарсов по отелю "Донбасс" в Стаханове (Кадиевка) нагнали еще больше ужаса на них – теперь уже собственной тени боятся", - пишет блогер.

"Восточный" также рассказал, что оккупанты в панике. Они жалуются, что базы РФ "разлетаются в щепки, одна за другой". Русские и наемники "уже не знают, где жить".

Как сообщал УНИАН, 26 августа Вооруженные Силы Украины нанесли удар по оккупантам во временно захваченной Кадиевке (бывший Стаханов). В результате прицельной атаки с использованием РСЗО HIMARS погибли двести противников.

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