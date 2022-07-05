Боеприпасы детонировали около двух часов.

В ночь на 5 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Кадиевке Луганской области.

Данную информацию подтвердили источники в разведке, сообщает 24 канал.

Отмечается, что вражеский склад с боекомплектами расположен в Кадиевке в районе ЖБИ.

Боеприпасы детонировали около двух часов. В сети тем временем публиковали фото и видео пожара со взрывами.

Есть информация, что данный склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

На данный момент официальной информации о потерях россиян нет.

Ранее сообщалось, что американское и западное вооружение от партеров, поступающее в Украину, уже влияет на ход боевых действий, заявил экс-спецпредставитель Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер.

"Системы вооружения и амуниция из США прибывают, но пока не все прибыло. Оно уже влияет (на ход войны – УНИАН), как успешные атаки на склады боеприпасов, которые мы видели в последние дни. Это продолжится. Это ставит россиян в более уязвимую позицию", – сказал он.

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