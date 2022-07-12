Украинские защитники отметили, что "вечеринка сопровождается фаер-шоу".

Бойцы ВСУ ударили по российским складам в Кадиевке Луганской области. Защитники показали результат своей работы.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

На снимке виден дым над штабом российских военных. При этом отмечается, что вспыхнула и стоянка техники оккупантов вокруг штаба.

"Гастроли продолжаются. Правда, есть приятная новость. Музыкальная группа пополнилась новой солисткой. Прямо сейчас обновленный музыкальный джаз-бэнд #дядя_лендлиз, взрывы и новая солистка селитра дают концерт оккупантам в Кадиевке. В помещении их штаба, а также на стоянке техники вокруг него. Как всегда, вечеринка сопровождается фаер-шоу", – говорится в комментарии к видео.

Взрывы на российских складах в Новой Каховке - что известно

Вечером, 11 июля, на складах БК оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов. Местные заявили, что пожар на позициях российских войск возник, вероятно, вследствие попадания ракет.

Позже эту информацию подтвердили пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Российские СМИ писали, что ВСУ ракетами дальнобойного РСЗО HIMARS уничтожили якобы склад с "селитрой". При этом пропагандисты утверждали, что удар был нанесен по жилому кварталу.

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