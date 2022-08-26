Враги располагались в гостинице "Донбасс".

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам во временно захваченной Кадиевке (бывший Стаханов). В результате прицельной атаки с использованием РСЗО HIMARS погибли двести противников.

Информация поступила от блогера Дениса Казанского, который сослался на слова местных жителей, и главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ночью в оккупированном Стаханове (под контролем "ЛНР") в результате ударов "Хаймарсов" было уничтожено расположение российских военных в гостинице Донбасс. Местные жители сообщают о немалом количестве погибших", — написал Казанский.

Гайдай подтвердил удар украинских защитников. Он написал, что ВСУ организовали "двести по двести" оккупантов. Глава ОВА также сообщил, что в гостинице "Донбасс" базировались российские десантники.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на юге Украины удалось уничтожить узел связи полка рашистов и очередной склад с боеприпасами. Параллельно ВСУ ликвидировали 20 оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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