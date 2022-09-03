В районе моста видна задымленность.

По Антоновскому железнодорожному мосту на Херсонщине снова нанесли удар.

Об этом сообщает Стратком Вооруженных сил Украины.

"Антоновский железнодорожный мост. Кто-то курит сигары", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Страткоме опубликовали видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилась информация о очередные взрывы в оккупированном Херсоне. Было по меньшей мере 8 "прилетов". По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались русские.

Оккупанты молчат об уничтожении своей базы. Подтверждение Украины появилось первым.

В частности, в ОК "Юг" подтвердили, что в Херсоне подразделения ВСУ попали в гостиницу "Затерянный мир", где базировались оккупанты. Кроме того, ВСУ поразили несколько других объектов в регионе.

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