В результате атаки по вражескому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших в сторону РФ.

В Херсонской области сейчас идут тяжелые бои. Российская армия привлекла к боевым действиям местные резервы.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, 1 сентября в результате атаки по вражескому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших в сторону РФ.

"Это только один удар, а их за сутки штук 10. Не все они по живой силе, но мы можем представить, что там происходит", – рассказал советник ОП.

Арестович отметил, что ежедневные потери россиян значительно выросли и составляют 300-350 человек убитыми. Больше всего – на Херсонском направлении.

Он добавил, что неизвестно, как долго россияне смогут выдерживать давление ВСУ в регионе.

Как ранее сообщал УНИАН, Россияне ведут бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

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