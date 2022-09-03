По предварительным данным, в городе было слышно не менее 8 взрывов.

В оккупированном Херсоне в который раз прогремели взрывы. Очевидцы сообщают по меньшей мере о 8 "прилетах".

Об этом пишут местные Телеграм-каналы.

Взрывы прогремели в районе речного порта. В сети появились фото и видео последствий "прилетов". На кадрах виден столб дыма и разрушенное здание.

Видео дня

По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались русские.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ 29 августа пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

За одни сутки на юге подразделения ВСУ нанесли результативных ударов по паромной переправе и по двум районам сосредоточения сил противника. Подтвержденные потери врага составляют 37 рашистов, 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град".

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