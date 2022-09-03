На Херсонщине украинские военные поразили несколько объектов врага.

В Херсоне подразделения ВСУ попали в гостиницу "Затерянный мир", где базировались оккупанты.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров. По его данным, на Херсонщине по состоянию на 17:00 украинские военные поразили несколько объектов врага.

"В районе Олешек минус БК (боевой комплект – УНИАН) и техника русни. Херсонский район - попадание в базирование русни. Херсон. Попадание в базирование русни в гостинице "Затерянный мир" возле Речпорта", - сообщил Назаров.

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Кроме того, есть точечные попадания в районе Антоновки по военной технике РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сети появилась информация об очередных взрывах в оккупированном Херсоне. Было по меньшей мере 8 "прилетов". По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались русские.

Оккупанты молчат об уничтожении своей базы. Подтверждение Украины появилось первым.

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