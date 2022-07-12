Для подтверждения личности ликвидированного россиянина потребовался тест ДНК.

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского полковника Алексея Горобца, который был командиром 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.

Об этом написал волгоградский сайт "Блокнот" со ссылкой на слова вдовы российского оккупанта.

Отмечается, что для подтверждения личности ликвидированного россиянина потребовался тест ДНК.

Российский сайт также напоминает, что 20-я гвардейская мотострелковая дивизия носит название "прикарпатско-берлинской краснознаменной ордена Суворова", она была возрождена в 2021 году.

Обстоятельства, при которых был ликвидирован российский полковник, не указываются.

Как сообщал УНИАН, 10 июля ударная авиация Воздушных сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей Миг-29 и Су-27, нанесла очередные удары по российским оккупационным войскам: "На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу раш*стов".

Позже советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань утром сообщил, что украинские военные уничтожили командный пункт врага на Херсонщине.

"По предварительной информации, те звуки, что ночью слышали в Каховке и вблизи — это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврийске. Уничтожен передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, что наставили там орки, есть 200-е русские. Начало недели многообещающий", - написал он.

Пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет, что есть информация о ликвидации очередного российского генерала Насбулина в Херсонской области.

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