Российский генерал Насбулин ликвидирован после попадания ракет из HIMARS по штабу на Херсонщине.

Пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет, что есть информация о ликвидации очередного российского генерала в Херсонской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Появляется инфа о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу на Херсонщине. Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулін пошел на йух", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 10 июля ударная авиация Воздушных сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей Миг-29 и Су-27, нанесла очередные удары по российским оккупационным войскам: "На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу раш*стов".

Позже советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань утром сообщил, что украинские военные уничтожили командный пункт врага на Херсонщине.

"По предварительной информации, те звуки, что ночью слышали в Каховке и вблизи — это четкое попадание наших Вооруженных сил в Таврийске. Уничтожен передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, ПВО, что наставили там орки, есть 200-е русские. Начало недели многообещающий", - написал он.

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