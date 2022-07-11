Украинская авиация разгромила пункт управления войсками РФ / фото УНИАН, Александр Синица

10 июля авиация Вооруженных сил Украины нанесла сокрушительные удары по российским оккупационным войскам. Меткими ударами удалось уничтожить пункт управления войсками РФ, полевой склад боеприпасов, большое количество техники и живой силы.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

"10 июля ударная авиация Воздушных Сил-штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам. На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу рашистов", - указано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины наносят значительный урон врагу с помощью авиационного и противовоздушного вооружения еще советских времен. Однако современная техника от партнеров также "приземляет" российские авиацию и ракеты, а также наносит противнику потери на земле.

Как сообщал УНИАН, потери РФ в Украине снова выросли - в течение суток были уничтожены еще 100 противников. По состоянию на понедельник, 11 июля, общие враждебные потери в нашем государстве составляют примерно 37 400 человек.

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