Кроме того, точными ударами уничтожено немало военной техники и живой силы оккупантов.

10 июля авиация Вооруженных сил Украины нанесла сокрушительные удары по российским оккупационным войскам. Меткими ударами удалось уничтожить пункт управления войсками РФ, полевой склад боеприпасов, большое количество техники и живой силы.

Об этом сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

"10 июля ударная авиация Воздушных Сил-штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам. На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живую силу рашистов", - указано в сообщении.

Отмечается, что украинские воины наносят значительный урон врагу с помощью авиационного и противовоздушного вооружения еще советских времен. Однако современная техника от партнеров также "приземляет" российские авиацию и ракеты, а также наносит противнику потери на земле.

Как сообщал УНИАН, потери РФ в Украине снова выросли - в течение суток были уничтожены еще 100 противников. По состоянию на понедельник, 11 июля, общие враждебные потери в нашем государстве составляют примерно 37 400 человек.

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