Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

личного состава-около 37300 (+100) человек ликвидировано,

танков-1641 (+3) ед,

боевых бронированных машин-3823 (+8) ед,

артиллерийских систем-834 (+2) ед,

РСЗО-247 (+0) ед,

средства ПВО-108 (+0) ед,

самолетов-217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-676 (+2),

крылатые ракеты-155 (+0),

корабли / катера-15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2694 (+7) ед,

специальная техника-66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ нанесли два удара по Чернобаевке. Атакованы командные пункты и скопления техники врага.

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